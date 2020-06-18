Внуку экс-губернатора Хабаровского края грозит арест до 15 суток за езду в нетрезвом виде

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Внуку бывшего губернатора Хабаровского края Игорю Ишаеву грозит административный арест за вождение автомобиля в нетрезвом виде без водительского удостоверения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"В мировой судебный участок № 377 Пресненского района города Москвы поступил материал по делу об административном правонарушении в отношении Ишаева И. Он обвиняется по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами")",- сказали в пресс-службе. Санкция этой статьи предусматривает арест до 15 суток. Как сказали в пресс-службе, материал в отношении Ишаева могут рассмотреть уже в четверг.

Ранее сообщалось, что Ишаев, находившийся за рулем Porsche Panamera, врезался в две другие машины неподалеку от Ваганьковского кладбища. В ДТП никто не пострадал. По имеющимся данным, водитель Porsche Panamera был нетрезв.