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Внуку экс-губернатора Хабаровского края грозит арест до 15 суток за езду в нетрезвом виде

Ранее сообщалось, что Игорь Ишаев, находившийся за рулем Porsche Panamera, врезался в две другие машины

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Внуку бывшего губернатора Хабаровского края Игорю Ишаеву грозит административный арест за вождение автомобиля в нетрезвом виде без водительского удостоверения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"В мировой судебный участок № 377 Пресненского района города Москвы поступил материал по делу об административном правонарушении в отношении Ишаева И. Он обвиняется по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами")",- сказали в пресс-службе. Санкция этой статьи предусматривает арест до 15 суток. Как сказали в пресс-службе, материал в отношении Ишаева могут рассмотреть уже в четверг.

Ранее сообщалось, что Ишаев, находившийся за рулем Porsche Panamera, врезался в две другие машины неподалеку от Ваганьковского кладбища. В ДТП никто не пострадал. По имеющимся данным, водитель Porsche Panamera был нетрезв.

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