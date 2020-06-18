Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в растрате бизнесмену Бойко-Великому

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московский городской суд продлил до 19 августа арест основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому, обвиняемому в растрате почти 89 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в суде.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому на два месяца, то есть до 19 августа", - сказала собеседница агентства.

Басманный суд 20 июня прошлого года арестовал Бойко-Великого и других фигурантов дела. СК РФ изначально предъявил ему обвинение в хищении 500 тыс. долларов в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". Согласно фабуле нового обвинения, которое было ужесточено, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества и лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

Он поручал неустановленным лицам из числа сотрудников, работающих в его организации, заниматься сбором необходимых для формирования кредитных досье документов, а после оформления кредитов получать денежные средства в кассе банка либо у директора банка и передавать похищенные деньги ему, своевременно оплачивать проценты за обслуживание кредитов с целью сокрытия следов преступления и его выявления надзорными и контролирующими органами, а также Центробанком России, утверждает СК. Общий размер растраты при оформлении порядка 15 невозвратных кредитов составляет около 89 млн рублей, из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

По данным СК, в 2013-2018 годах владелец 10-процентного капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации на общую сумму свыше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов, всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года. По словам адвоката предпринимателя, вину по всем эпизодам растраты его подзащитный не признает и настаивает, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.

Банк России отозвал лицензию у банка "Кредит экспресс" 15 марта 2018 года. По данным отчетности на 1 марта 2018 года, по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.