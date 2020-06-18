Экс-сотрудница банка "БФГ-кредит" Финкельштейн отправлена под домашний арест

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался отправлять в СИЗО бывшую сотрудницу банка "БФГ-кредит" Юлию Финкельштейн, которая является одной из фигуранток дела о растрате около 13 млрд рублей. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, в отношении обвиняемой избран домашний арест.

"Басманным районным судом отклонено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Финкельштейн Юлии Александровны. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 24 июля", - сказала собеседница агентства.

Ходатайства следствия в отношении двух других фигурантов - бывшего заместителя начальника кредитного управления банка "БФГ-кредит" Алексея Горлина и экс-заместителя председателя правления банка Михаила Дорогинина - суд планирует рассмотреть в пятницу, 19 июня.

Накануне по подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве Дорогинин, Горлин и Финкельштейн. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств коммерческого банка "БФГ-кредит" в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее в розыск в рамках уголовного дела были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, организовавшие в 2014-2016 годах хищение средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления. В этом банке свои средства держали Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Банк признан банкротом, 27 июля 2016 года лицензия у него была отозвана.