Девять человек пострадали в ДТП в Туве

КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль опрокинулся на трассе в Туве, пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Установлено, что водитель Toyota Camry, 29-летняя жительница села Кызыл-Мажалык, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства. В момент автоаварии в салоне автомашины находилось девять человек, в числе которых четверо малолетних пассажиров 2009, 2011 и 2014 годов рождения. В результате ДТП все участники дорожного движения с травмами различной степени тяжести доставлены в Бай-Тайгинскую ЦКБ. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.