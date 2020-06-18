Суд в Волгограде вернул генпрокурору дела о поджоге дома губернатора

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Краснооктябрьский районный суд Волгограда вернул генеральному прокурору уголовные дела, одним из эпизодов которого является поджог дома губернатора Волгоградской области. Дмитрий Ушаков, Иван Железняков и Виталий Семисотнов обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, а также в поджоге автомобиля и покушении на уничтожение домовладения, сообщила ТАСС в четверг руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

"Краснооктябрьский районный суд Волгограда вернул генпрокурору уголовное дело в отношении Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова, а также уголовное дело в отношении Виталия Семисотнова. Дела возвращены в связи с тем, что не указан ущерб, который мог быть причинен действиями подсудимых в случае приведения преступления до конца", - сказала Вальковская, уточнив, что дела возвращены "для устранения препятствий расследования дела судом".

Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщал ТАСС, что поджог дома губернатора в 2016 году является одним из эпизодов, по которым обвиняются Ушаков, Железняков и Семисотнов.

Дело о поджоге дома

В январе 2020 года волгоградцев Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова, осужденных ранее за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, этапировали в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ.

Были установлены причастные к преступлению участники организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и Музраева.

Позднее обвинение было переквалифицировано, Музраеву было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.

11 июня прошлого года суд отправил Музраева и Зубкова в СИЗО, вину фигуранты дела не признают.