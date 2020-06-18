Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Подмосковье

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на 67-м километре Киевского шоссе, пострадали, по предварительным данным, три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В Наро-Фоминском городском округе на 67-м км Киевского шоссе столкнулись четыре автомобиля - три легковушки и один грузовик с прицепом. По предварительной информации, три человека пострадали", - рассказали в пресс-службе.

ДТП произошло в 12:50 мск, столкновение машин было попутным.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на месте работают три бригады скорой помощи и вертолет.