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В Петербурге машина сбила шестерых человек на пешеходном переходе

Среди них есть четверо детей
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© Петр Ковалев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Кроссовер Volkswagen сбил шестерых пешеходов, в том числе четырех детей, на пешеходном переходе дороги в Колпинском районе Санкт-Петребурга, пострадавшие госпитализированы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"[Автомобиль] совершил наезд на пешеходов: двух женщин 1988 и 1989 годов рождения и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу. По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла около 11:20 мск в четверг в городе Колпино на улице Октябрьской. Наезд на людей был совершен в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

За рулем кроссовера Volkswagen Touareg в момент аварии, по данным ГИБДД, находился мужчина 1954 года рождения. "По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - отметили в ведомстве.

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