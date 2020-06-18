В Петербурге машина сбила шестерых человек на пешеходном переходе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Кроссовер Volkswagen сбил шестерых пешеходов, в том числе четырех детей, на пешеходном переходе дороги в Колпинском районе Санкт-Петребурга, пострадавшие госпитализированы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"[Автомобиль] совершил наезд на пешеходов: двух женщин 1988 и 1989 годов рождения и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу. По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла около 11:20 мск в четверг в городе Колпино на улице Октябрьской. Наезд на людей был совершен в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

За рулем кроссовера Volkswagen Touareg в момент аварии, по данным ГИБДД, находился мужчина 1954 года рождения. "По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - отметили в ведомстве.