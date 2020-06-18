Полицейские изъяли почти 2 кг кокаина при досмотре легкового автомобиля в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полицейские при досмотре автомобиля на улице Вавилова в Москве изъяли почти 2 кг кокаина. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в ходе проверки оперативной информации полицейские остановили автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился 30-летний мужчина, в салоне была пассажирка. Полицейские при досмотре машины под капотом нашли три свертка с неизвестным веществом.

"Согласно исследованию <...> изъятое является наркотическим средством - кокаином, массой свыше 1 кг 420 г. Далее при личном досмотре 40-летней пассажирки в ее сумке был обнаружен и изъят еще один полимерный сверток с аналогичным средством, общей массой около 500 г. Общий вес изъятого составил более 1 кг 900 г", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемые арестованы.