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В Ивановской области завершили разбор завалов после обрушения на комбинате

В результате инцидента погиб рабочий

ТАСС, 18 июня. Спасатели завершили разбор завалов на хлопчатобумажном комбинате в городе Тейково Ивановской области, где в четверг произошло обрушение перекрытий и погиб один человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"Разбор завалов завершен, погибший человек оказался рабочим", - сказали в пресс-службе.

Обрушение перехода между двумя зданиями на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области площадью около 40 кв. м произошло в четверг. В результате пострадал мужчина 1973 года рождения, у него черепно-мозговая травма. Позже при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего человека. СК возбудил уголовное дело по факту обрушения.

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