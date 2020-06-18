В Ивановской области завершили разбор завалов после обрушения на комбинате

ТАСС, 18 июня. Спасатели завершили разбор завалов на хлопчатобумажном комбинате в городе Тейково Ивановской области, где в четверг произошло обрушение перекрытий и погиб один человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Разбор завалов завершен, погибший человек оказался рабочим", - сказали в пресс-службе.

Обрушение перехода между двумя зданиями на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области площадью около 40 кв. м произошло в четверг. В результате пострадал мужчина 1973 года рождения, у него черепно-мозговая травма. Позже при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего человека. СК возбудил уголовное дело по факту обрушения.