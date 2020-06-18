В Саратове возобновили дело о мошенничестве против экс-главы Общественной палаты региона

ТАСС, 18 июня. Следственные органы в Саратовской области возобновили уголовное дело в отношении бывшего председателя Общественной палаты (ОП) Саратовской области Александра Ландо. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

Информация о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Ландо появилась 25 апреля 2019 года. По версии следствия, подозреваемый с декабря 2014 года по июль 2018-го получил от гендиректора автотранспортного предприятия 6,6 млн рублей, обещая взамен помочь выиграть конкурс по организации пассажирских перевозок. В апреле 2020 года член региональной ОП Николай Скворцов заявил в Facebook, что дело в отношении Ландо прекращено за отсутствием состава преступления.

"Следственный комитет возобновил расследование", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Ландо занимал пост председатель Общественной палаты Саратовской области с 2012 по 2019 год. Ранее он также был председателем Саратовской областной комиссии по правам человека, уполномоченным по правам человека в регионе и депутатом областной думы четвертого созыва.