В Ленобласти пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции на личном автомобиле насмерть сбил пешехода на трассе в Ленинградской области. По предварительным данным, полицейский в момент ДТП был пьян, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"18 июня на 120-м километре дороги Кемполово - Выра - Тосно - Шапки рядом с поселком Нурма оперуполномоченный УМВД России по Тосненскому району, управляя личным автомобилем во вне служебное время, совершил наезд на мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что полицейский уже уволен со службы за поступок, который порочит честь сотрудника органов внутренних дел. Также его намерены привлечь к ответственности по закону.