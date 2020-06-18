В Новороссийске умер находившийся под присмотром няни годовалый ребенок

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Годовалый ребенок, которого мать оставила под присмотром няни, умер в Новороссийске, по факту случившегося следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, причина смерти устанавливается. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 43-летняя женщина оказывала услуги по присмотру за детьми за плату, 37-летняя местная жительница оставила на время в доме у женщины на улице Сулеймана Стальского своего годовалого сына.

"Следственным отделом по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого мальчика (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Женщина, присматривавшая за ребенком, обнаружила, что у малыша поднялась температура, в связи с чем вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на оказанную врачами помощь, ребенок скончался", - говорится в сообщении.

Устанавливается причина смерти ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза. Также следователи устанавливают, имела ли право женщина оказывать услуги по присмотру за детьми, изучают условия жизни и воспитания ребенка.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края добавили, что в настоящее время установлено, что к воспитателю детского сада в частном порядке обратилась одна из родителей ее воспитанников и попросила оставить ее ребенка у себя дома для присмотра на период нахождения на работе. После завтрака воспитатель вышла в другую комнату, а по возвращении обнаружила ребенка на диване без признаков жизни, после чего сразу вызвала скорую помощь.