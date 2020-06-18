Подросток утонул в пруду на юго-западе Москвы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тринадцатилетний подросток утонул в Теплостанском пруду в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На пруду на юго-западе Москвы во время купания утонул, предположительно, 13-летний подросток. С ним был еще один человек, которому удалось выплыть. Он находится на берегу, его осматривают врачи скорой. На место вызваны психологи и водолазы для осмотра дна", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали, что инцидент произошел на Теплостанском пруду. По словам очевидца, утонул один человек.