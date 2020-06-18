Суд отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, оправдательный приговор отменен.

"По результатам рассмотрения кассационной жалобы оправдательный приговор отменен", - сказали в пресс-службе.

Петрозаводский суд ранее оправдал Круподерщикова и Ильина по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом тогда же Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности, за что его приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, однако освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. Оставил без изменения эти решения и Верховный суд Карелии в августе 2019 года. В день трагедии с детьми в поход по озеру пошел Валерий Круподерщиков, в то время, как Павел Ильин отпросился у руководства, чтобы решить личные вопросы, и на момент происшествия в лагере его не было.

Вместе с тем, Третий кассационный суд рассмотрел жалобу экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, которую ранее приговорили к 9,5 года лишения свободы. Жалоба была оставлена без удовлетворения, приговор - без изменения.

О трагедии и уголовном деле

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. В походе их сопровождал Валерий Круподерщиков, инструктор Павел Ильин в день трагедии в лагере отсутствовал.

Решетову признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В июне 2019 года Решетова в рамках рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Карелии просила смягчить приговор, ссылаясь на то, что в момент трагедии она находилась в Москве и не могла принимать никаких решений. Однако суд оставил решение первой инстанции в силе.

В то же время Верховный суд республики отменил предыдущее поставление о передаче двух несовершеннолетних детей экс-директора летнего лагеря - сына и дочери 2002 и 2006 годов рождения - органам соцзащиты Москвы. Решетова - вдова, и до этого не предоставляла сведений о родственниках, которые могли взять под опеку ее детей.

Вместе с тем, в августе 2019 года Верховный суд Карелии отправил на новое рассмотрение дело в отношении сотрудников управления Роспотребнадзора Карелии - экс-главы ведомства Анатолия Коваленко и и. о. руководителя Людмилы Котович.