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Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы

Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, женщина получила ранение в область головы
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© Сергей Карандеев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы, по предварительным данным, пострадала женщина, получив ранение в область головы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отметил источник, в результате стрельбы пострадала женщина. "По предварительным данным, женщина получила ранение в область головы", - добавил собеседник агентства.

Всего было произведено порядка шести-семи выстрелов. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и медики. Попасть в квартиру на данный момент им не удалось.

В новость внесены изменения (15:46 мск) - добавлена инфомация по тексту.

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Россия
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