Сервис заказа такси не получал жалоб на работу водителя, попавшего в ДТП в Саранске

ТАСС, 18 июня. Сервис заказа такси "Везет" сотрудничал с водителем попавшего в ДТП с шестью погибшими в Саранске автомобиля с 2018 года, за это время жалоб на работу водителя не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе такси.

По данным УГИБДД по республике, ДТП произошло 18 июня около 02:00 мск на улице Ленина в поселке Николаевка, столкнулись два автомобиля "Лада Гранта", после чего оба транспортных средства загорелись. Одним из участников ДТП был автомобиль службы такси. Погибли шесть человек, никто из находившихся в автомобилях людей не выжил.

"Водитель сотрудничал с нашим сервисом на основании информационного договора с февраля 2018 года. Все водители проходят регулярный фотоосмотр транспортного средства. Технический и медицинский осмотр перевозчики осуществляют в таксопарках. За все время работы жалоб на водителя не поступало", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что сейчас сервис активно сотрудничает с ГИБДД. Следственные органы Мордовии начали доследственную проверку предоставлявшей услуги перевозки пассажиров компании по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуги.

По предварительным данным МВД по региону, за рулем такси был мужчина 1983 года рождения. Также в машине находились две девушки, одна из них, предположительно, жительница Рузаевки 1982 года рождения. Владелец второго автомобиля зарегистрирован в Пензе, личности водителя и двоих пассажиров устанавливаются.