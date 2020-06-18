Что известно о стрельбе в жилом доме на севере Москвы

Неизвестный днем в четверг открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова в Москве.
- Он забаррикадировался в квартире дома №38 с двумя женщинами и ребенком.
- По предварительным данным, мужчина застрелил их и покончил с собой. Всего он произвел порядка 6-7 выстрелов.
- Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина убил 26-летнюю женщину, с которой раньше жил, ее ребенка 2016 года рождения и мать.
- По данным источника, подозреваемым в убийстве является Севастьян Путинцев. В 2017 году он был судим за кражу, однако каким-то образом получил доступ к оружию. Камера подъезда зафиксировала, как он заходит внутрь с охотничьим карабином в чехле.
- По предварительным данным, он устроил стрельбу из-за конфликта на бытовой почве.
- СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Прокуратура взяла на контроль ход расследования и проверит, имел ли стрелявший разрешение на оружие и обоснованно ли он его получил.
' ТАСС/Ruptly'