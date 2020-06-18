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СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при стрельбе в жилом доме в Москве

Среди погибших один ребенок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при стрельбе на улице Приорова в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц", - сказала она. На месте происшествия обнаружены тела четырех погибших.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, убийство было совершено на почве бытового конфликта. "К женщине пришел бывший сожитель и устроил стрельбу. После он покончил с собой", - сказал он. 

Как уточнили в СК, погибли две женщины, ребенок и мужчина.

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