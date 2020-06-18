Следователи начали проверку после обнаружения под Псковом массового захоронения людей

ПСКОВ, 18 июня. /ТАСС/. Псковские следователи начали проверку по факту обнаружения поисковиками массового захоронения мирных жителей поблизости от деревни Моглино - в непосредственной близости от областного центра. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным поисковиков, предположительно, вблизи Моглино находится захоронение жертв одноименного концлагеря, где по подсчетам историков с 1941 по 1944 год были убиты порядка 3 тыс. человек разного возраста и национальностей.

"Следственными органами СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Новое захоронение обнаружено в ходе запланированных работ по поиску и эксгумации останков мирных жителей в рамках реализации проекта "Без срока давности", целью которого является сохранение исторической памяти о жертвах мирного населения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Псковская область входит в перечень субъектов РФ, чьи территории были временно оккупированы в период Великой Отечественной войны, по рассекреченным архивным данным УФСБ России по Псковской области, в регионе имеются места массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов.

"18 июня в следственное управление СК РФ по Псковской области поступило сообщение об обнаружении представителями поискового отряда массового захоронения мирных жителей времен Великой Отечественной войны в районе деревни Моглино под Псковом. На место захоронения выехали следователи следственного управления по Псковской области. В ходе осмотра извлечены скелетированные останки двух человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Непосредственно в могильнике обнаружена и изъята пуля. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти", - говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что в настоящее время сотрудниками следственного управления изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. "Согласно историческим данным, с 1941 по 1944 год в деревне Моглино на месте концентрационного лагеря были казнены оккупантами около 3000 человек, в том числе мирных жителей разного возраста и национальностей. В настоящее время продолжают проводиться поисковые мероприятия с целью обнаружения мест захоронений в районе деревни Моглино, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.