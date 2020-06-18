В СК заявили, что при стрельбе в квартире на севере Москвы погиб один ребенок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Один ребенок и трое взрослых погибли при стрельбе в квартире на улице Приорова на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"В результате стрельбы погибли две женщины, ребенок и мужчина", - сказала она. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. По словам Ивановой, хлопки услышали соседи, которые вызвали полицию. "Они сообщили, что до этого к женщине в квартиру зашел сожитель", - рассказала она.
Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина застрелил 26-летнюю женщину, ее ребенка 2016 года рождения и мать. После этого он покончил с собой. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта на бытовой почве.
На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики СК РФ по Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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