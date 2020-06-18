В СК заявили, что при стрельбе в квартире на севере Москвы погиб один ребенок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Один ребенок и трое взрослых погибли при стрельбе в квартире на улице Приорова на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В результате стрельбы погибли две женщины, ребенок и мужчина", - сказала она. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. По словам Ивановой, хлопки услышали соседи, которые вызвали полицию. "Они сообщили, что до этого к женщине в квартиру зашел сожитель", - рассказала она.