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В Черном море пропала женщина-дайвер с судна "Профессор Лонгинов"

Как сообщил пресс-секретарь Морспасслужбы РФ Андрей Малов, она опустилась на дно для забора грунта, но после истечения запаса воздуха не поднялась на поверхность

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция по поиску дайвера с судна "Профессор Лонгинов" идет в Черном море. Женщина пропала недалеко от берега рядом с Анапой, сообщил ТАСС пресс-секретарь Морспасслужбы РФ Андрей Малов.

"Женщина опускалась с борта судна "Профессор Лонгинов", она опустилась на дно для забора грунта. Когда истек запас воздуха в баллонах, на поверхность не поднялась. Сразу сработала система оповещения, были вызваны спасатели азово-черноморского филиала Морской спасательной службы. В район выдвинулся рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых" с водолазами на борту", - сказал Малов.

Он уточнил, что поиски начались в среду вечером. Женщину ищут недалеко от села Витязево в Краснодарском крае, которое находится недалеко от Анапы. В этом районе наблюдаются сильные подводные течения, что и могло стать причиной происшествия. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Пропавшая является 38-летней сотрудницей южного отдела Института океанологии им. Петра Петровича Ширшова, уточнил собеседник агентства.

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РоссияКраснодарский край
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