В Адыгее от дождя с градом пострадало 186 га посевов

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Ливневый дождь с градом размером с перепелиное яйцо, обрушившийся на аул Хатукай Красногвардейского района Адыгеи в среду вечером, повредил 186 га сельхозкультур в девяти крестьянско-фермерских хозяйствах, сообщил ТАСС заместитель руководителя республиканского комитета по ГО и ЧС Рашид Манапов.

Ранее сообщалось, что размер градин достигал 2,5 см в диаметре. По данным на 13:00 мск четверга, поступили сообщения о повреждении крыш в 893 частных домах и квартирах, двух детских садах и здании администрации сельского поселения. С сегодняшнего дня на территории аула Хатукай введен режим ЧС муниципального характера.

"Специалисты сельского хозяйства Красногвардейского района обследовали посевы сельскогохозяйственных культур в населенном пункте. Общая площадь поврежденных посевов составила 186 га. Пострадавшими признаны девять крестьянско-фермерских хозяйств , выращивающих пшеницу, ячмень, подсолнечник", - сказал он.

Из-за града урожайность выращиваемых культур снижена от 20 до 50%. Больше всего пострадали посевы с пшеницей (90 га) и подсолнечником (61 га), уточнил Манапов.

Комиссия продолжает обследование пострадавших от дождя и града социальных объектов, домовладений, приусадебных участков, посевов, составляются соответствующие акты, добавил собеседник агентства.