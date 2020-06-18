Прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве на севере Москвы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели четырех человек при стрельбе в доме на улице Приорова в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Что известно о стрельбе в жилом доме на севере Москвы

"Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой будет проверено, имел ли стрелявший разрешение на оружие и обоснованно ли он его получил. "Прокуратура проверит исполнение ответственными лицами требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче", - сообщили в прокуратуре.

Также уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла на контроль данную ситуацию.

"Ужасное происшествие. Мы уже разбираемся в этой ситуации. Обратимся в органы МВД и в психологическую службу. Пока нет информации стояла ли семья на учете. Всю ситуацию я взяла под свой контроль", - сказала Потяева.