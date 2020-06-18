Внука экс-губернатора Хабаровского края арестовали на 12 суток за езду в нетрезвом виде

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мировой участок № 377 Пресненского суда Москвы арестовал на 12 суток внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

"Мировой судебный участок № 377 Пресненского района города Москвы рассмотрел материал по делу об административном правонарушении в отношении Ишаева И. Он признан виновным по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами"). Ему назначено наказание в виде административного ареста на 12 суток", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Ишаев, находившийся за рулем Porsche Panamera, в среду врезался в две другие машины неподалеку от Ваганьковского кладбища. В ДТП никто не пострадал.