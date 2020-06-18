Российское судно потеряло ход у берегов Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июня. /ТАСС/. Российский рыболовецкое судно Nord Tral потеряло ход у берегов Норвегии, к нему движется буксир, чтобы доставить его на ремонт в норвежский Киркенес. Об этом сообщили ТАСС в четверг в генеральном консульстве России в Киркенесе.

"В настоящее время российский буксир вышел из Мурманска и следует по направлению к судну, у которого произошла потеря хода. Ожидается, что в ближайшее время - через несколько дней - буксировка будет начата и 25-26 июня судно прибудет в Киркенес для прохождения ремонта на местном судоремонтном заводе", - отметили там.

"Генеральное консульство находится во взаимодействии с компанией-судовладельцем СПК РК "Беломорский рыбак", мы также находимся на связи с капитаном судна. Все члены экипажа - российские граждане, их здоровью ничто не угрожает. По прибытии наших граждан в Киркенес мы будем готовы оказывать им всяческое содействие", - заключили в генконсульстве.