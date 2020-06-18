СК возбудил дело по факту взрыва газа на строящемся корабле в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа, который произошел на строящемся корабле на верфи в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали три человека, сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент на строящемся корабле на предприятии АО "Адмиралтейские верфи" произошел 15 июня. В результате пострадали три человека, работавшие на судне. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что в трюме судна взорвался газ.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Адмиралтейской верфи по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

По версии СК, в ходе выполнения работниками строительных и иных работ, при которых не было обеспечено соблюдение правил безопасности их проведения, в помещении тамбура верхней палубы данного корабля произошло возгорание от неустановленного источника зажигания.