Семья погибшего в ДТП показала переписку с отказом от помощи Ефремова

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы, разрешила опубликовать переписку, в которой сообщает об отказе от помощи актера Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат семьи Александр Добровинский.

Он пояснил, что спекуляции на тему согласия семьи принять денежную компенсацию от Ефремова не прекращаются. Добровинский вновь обратился к вдове покойного и его брату, чтобы уточнить их решение по данному вопросу. "Оба - Маргарита Захарова и Валерий Захаров - разрешили мне в случае необходимости сделать переписку в этой части публичной. Надеюсь, после публикации сообщений вдовы и брата погибшего все нелепые домыслы, распространяемые в СМИ, прекратятся", - сказал адвокат.

В переписке с ним Валерий Захаров подтвердил, что решение не изменилось, никаких компенсаций семья принимать не будет. Вдова Захарова также сообщила, что ни она, ни ее сын никаких компенсаций принимать не будут. "Никакого мирного урегулирования быть не может. Мы хотим справедливости", - сказала она.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, что родственники погибшего говорили о готовности принять материальную помощь от актера.