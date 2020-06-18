Мужчина, застреливший трех человек на севере Москвы, имел разрешение на оружие

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мужчина, который устроил стрельбу в квартире дома на улице Приорова в Москве и застреливший трех человек, имел разрешение на ношение оружия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина имел официальное разрешение на оружие. Чтобы получить его, он проходил соответствующую медкомиссию, в том числе получал справку из ПНД о том, что не состоит на учете", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что прокуратура проверит, обоснованно ли мужчина получил разрешение на оружие.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что мужчина получил разрешение на оружие в соответствии с российским законодательством.

"Он владел оружием на законных основаниях. Разрешение на приобретение и хранение оружия было оформлено в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

В четверг днем мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Приорова. Он застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики СК РФ по Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела об убийстве на севере столицы.

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