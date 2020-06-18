В Подмосковье поезд насмерть сбил артистку Галину Дашевскую

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Поезд сбил насмерть заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую в районе станции "Жаворонки" Белорусского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе станции "Жаворонки" Белорусского направления МЖД поезд сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. Она скончалась от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС подтвердили информацию о том, что там сбита женщина. "Сегодня в районе станции "Жаворонки" Белорусского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Голицыно - Дубна смертельно травмирована пожилая женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливают обстоятельства произошедшего", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, по факту гибели женщины 1941 года рождения начата проверка. По данным СК, она пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал в районе станции "Жаворонки".

"Театр им. Моссовета подтверждает эту скорбную весть. Галина Самуиловна скончалась сегодня. Она очень много играла в театре. Это тяжелая для нас утрата во всех смыслах", - сказали ТАСС в театре, добавив, что информация о прощании и похоронах появится позднее.

Галина Дашевская родилась в 1941 году. Окончила в 1964 году студию при театре им. Моссовета под руководством Ю. А. Завадского и с тех пор играла в этом театре. Также Дашевская снималась в кино, в том числе в фильмах "Белое солнце пустыни" и "Июльский дождь".