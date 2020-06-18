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Стрельба на улице Приорова в Москве

Убивший трех человек на севере Москвы действовал не спонтанно

По словам источника в правоохранительных органах, в последнее время у мужчины были ссоры с девушкой, проживавшей в квартире со своей мамой и сыном

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мужчина, застреливший двух женщин и ребенка в квартире дома на улице Приорова в Москве, готовился к убийству заранее. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

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"По предварительным данным, это убийство не было спонтанным. Устроивший стрельбу заранее готовился к преступлению, в последнее время у него были ссоры с девушкой, Елизаветой, проживавшей в квартире со своей мамой и сыном 2016 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина, по словам очевидцев, был спокоен и вел себя как обычно. "Он без проблем попал в квартиру. И спустя какое-то время начал стрелять. Картина убийства сейчас воссоздается. По предварительной информации, он сначала застрелил маму и сына своей сожительницы, а потом ее, после чего покончил собой, успев открыть дверь полицейским", - рассказал источник. Как утверждают очевидцы, после нескольких выстрелов закричала девушка, потом были еще хлопки, и стрельба прекратилась. Всего очевидцы слышали 6-7 выстрелов.

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