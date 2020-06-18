СК возбудил дело против полицейского, в состоянии опьянения сбившего насмерть пешехода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции из Ленинградской области, который в четверг пьяным сбил на личной машине мужчину на трассе. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

"В отношении сотрудника полиции возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека в состоянии алкогольного опьянения")", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что экс-полицейский ехал по ремонтируемому участку трассы и сбил дорожного рабочего, который умер от полученных травм на месте ЧП. "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в СК.

Ранее в главке МВД по Санкт-Петербургу и области ТАСС сообщили, что в четверг оперуполномоченный из Тосненского района Ленобласти в состоянии опьянения на личной машине в неслужебное время сбил мужчину на 120-м километре трассы Кемпелово - Выра - Тосно - Шапки. После этого полицейского уволили из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.