Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с шестью погибшими в Мордовии

ТАСС, 18 июня. МВД по Республике Мордовия возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля такси в Саранске, в котором погибли шесть человек, сообщается на сайте ведомства.

"Специализированным следственным отделом по расследованию ДТП при следственном управлении МВД по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на данный момент личности всех погибших установлены. За рулем автомобиля такси находился житель Саранска 1983 года рождения, кроме того, в машине были две девушки - жительницы Рузаевки 1982 и 1984 г. р. Во втором автомобиле находились жители Пензенской области, в Мордовию они приехали на заработки и трудились на одном из строительных объектов Саранска. В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.