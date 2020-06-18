В Ингушетии СК возбудил дело в отношении экс-премьера региона

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии в отношении бывшего премьера региона, который незаконно безвозмездно передал коммерческой организации на 49 лет мясо-молочный комплекс стоимостью более 800 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Ингушетии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

В 2017 году подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, незаконно безвозмездно на 49 лет передал коммерческой организации мясо-молочный комплекс, который был построен в 2014 году за счет средств федерального бюджета в размере около 804 млн рублей в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016 годы" и приносил ежегодно доходы от его аренды для бюджета республики в размере около 19 млн рублей", - говорится в сообщении.

В период с 18 ноября 2016 года по 9 сентября 2018-го пост председателя правительства Ингушетии занимал Руслан Гагиев.

В результате этих противоправных действий указанное госимущество до настоящего времени используется коммерческой организацией в целях извлечения собственной прибыли, то есть не для достижения цели, указанной федеральной целевой программы. В бюджет республики не поступили доходы от его аренды с 2018 по 2020 год в размере более 37,5 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.