В Ростовской области СК выявил новые эпизоды похищения людей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Следственные органы в ходе расследования уголовного дела о похищении людей в Ростовской области и использовании рабского труда выявили пять дополнительных эпизодов. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

В августе 2019 года СК России возбудил уголовное дело на двух жителей города Батайска Ростовской области, которые искали лиц без определенного места жительства, обещали им трудоустройство, привозили в Батайск, где незаконно удерживали и безвозмездно использовали их труд. Люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следствием выявлены пять дополнительных эпизодов похищения граждан, совершенных с угрозой применения насилия и применением оружия", - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе следствия выявлены еще двое злоумышленников, причастных к похищениям и использованию рабского труда. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В зависимости от степени участия фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда") и ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").

Ранее сообщалось, что от действий преступников пострадали по меньшей мере 14 человек.