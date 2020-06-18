Подозреваемый в мошенничестве первый замглавы Ульяновска Сычев арестован на два месяца

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска в четверг отправил первого заместителя главы города Михаила Сычева, задержанного по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, под арест на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в приемной заместителя председателя суда Аллы Хуртиной.

Сычев был задержан вечером 16 июня. По сведениям пресс-службы управления ФСБ по региону, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

"[Сычева] арестовали на 2 месяца. Срок содержания под стражей - до 15 августа 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по региону ТАСС сообщали, что Сычев был допрошен в качестве подозреваемого по делу.