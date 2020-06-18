Мужчина, убивший заступившегося за пенсионерку юношу из Павлова, получил тюремный срок

ТАСС, 18 июня. Суд в Нижегородской области приговорил к 27 годам и шести месяцам мужчину, убившего юношу из города Павлова, который пытался спасти пенсионерку от ограбления. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 27 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, десяти из них - в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что 3 января текущего года на улице Котовского в Павлово подсудимый напал на 62-летнюю женщину, чтобы украсть у нее верхнюю одежду. На крики пенсионерки откликнулись двое молодых людей. Они догнали мужчину, пытавшегося скрыться. В потасовке подсудимый ранил юношей ножом и скрылся. Сергей Анучин умер на месте, Данилу Небогатова доставили в больницу, где благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи он остался в живых.

Подозреваемого установили и задержали 4 января. В ходе предварительного расследования мужчина не признал вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи установили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести, последний раз мужчина был осужден в 1998 году на 25 лет лишения свободы за совершение ряда убийств и других преступлений. Правами председателя СК России Анучин (посмертно) и Небогатов награждены медалью "Доблесть и отвага".