На складе в Мурманске произошел взрыв

МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел на складе в Ленинском районе в Мурманске в четверг вечером, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"В Ленинском районе на территории "Мурманэнергосбыт" произошел взрыв на складе материальных ценностей. Жизни города ничего не угрожает, энергосистемы и системы теплоснабжения города не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. ТАСС пока не располагает официальным комментарием МЧС о случившемся.

АО "МЭС" - крупнейшее предприятие теплоэнергетической отрасли в Мурманской области. Основная задача компании - качественное и надежное обеспечение жителей и предприятий Мурманска и Мурманской области отоплением и горячим водоснабжением.