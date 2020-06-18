Ликвидировано открытое горение на складе в Мурманске, где произошел взрыв

ТАСС, 18 июня. Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на складе в Мурманске, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 21:20 мск ликвидировано открытое горение. К тушению было привлечены 48 человек и 15 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Ранее источник во властных структурах региона сообщал ТАСС, что взрыв произошел на складе в Ленинском районе на территории "Мурманэнергосбыт". Как уточнили в областном главке МЧС РФ, внутри склада было четыре баллона с ацетиленом, поэтому взрывы были без дальнейшего распространения огня, который вскоре был локализован на площади 50 кв. метров. Пострадавших нет.