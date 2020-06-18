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В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок

На место выехали сотрудники экстренных служб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Семилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"От поражения током из-за удара молнии погиб мальчик 2013 года рождения", - сказал он, добавив, что ЧП произошло у ресторана в Петродворцовом районе около 20:00 мск.

На место выехали сотрудники экстренных служб. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой. Очевидцы в соцсетях выкладывают многочисленные видеозаписи с затопленными дорогами.

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