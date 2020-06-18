Во Владикавказе ливень затопил улицы

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Сильный ливень подтопил в четверг улицы во Владикавказе, что спровоцировало заторы на дорогах, передает корреспондент ТАСС.

Общественный транспорт при этом не прекратил движение.

Штормовое предупреждение было объявлено в Северной Осетии с 16 по 18 июня. Местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с", - говорилось в сообщении ГУ МЧС по республике.

На реках прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горах - сели малого объема.