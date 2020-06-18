В Петербурге из-за сильного ливня задерживаются электрички

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Шесть пригородных электричек на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") задерживаются из-за сильного ливня и грозы от 30 минут до 1,5 часов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ОЖД.

"По техническим причинам, связанным с прохождением грозового фронта, на перегоне Орехово - Сосново задерживаются пригородные поезда № 6553 Санкт-Петербург - Сосново, № 6555 Санкт-Петербург - Сосново, № 6559 Санкт-Петербург - Приозерск, № 6553 - Девяткино - Сосново, № 6564 Сосново - Санкт-Петербург, № 6568 Лосево - Санкт-Петербург. Время задержки поездов составляет от 30 минут по полутора часов", - сказала собеседница агентства.