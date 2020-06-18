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Дело об убийстве ребенка в Саратове
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Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признан вменяемым

К такому выводу пришли специалисты ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского"
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© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Эксперты признали вменяемым Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года.

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Как сообщила ТАСС представительница потерпевшей стороны Александра Бакшеева, специалисты, которые провели экспертизу, пришли к выводу, что в действиях фигуранта отсутствовали признаки аффекта.

"Туватин был направлен для прохождения комплексного судебного психолого-сексолого-психиатрического исследования в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского", которое подтвердило, что он является вменяемым, в его действиях отсутствовали признаки аффекта", - сказала собеседница агентства.

Бакшеева добавила, что в отношении обвиняемого также возбуждено новое уголовное дело.

"В отношении Туватина возбуждено уголовное дело по п. "б", ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Обвинение ему пока не предъявлено", - сказала Бакшеева.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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