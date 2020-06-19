Пожар на складе в Мурманске, где произошел взрыв, потушили

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Пожар на складе на территории АО "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС") в Мурманске, где взорвались три баллона с ацетиленом, полностью ликвидировали 18 июня к полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

"Ликвидация пожара в 23:27", - сказали в МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Промышленной, 15 было принято на пульт дежурного в 20:30, горела деревянная постройка, используемая под склад. По данным МЧС, взорвались три баллона с ацетиленом из четырех, пожар возник на площади 100 кв. м, в 21:04 он был локализован. На тушении были задействованы 48 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС - 30 человек и 9 машин. В результате пожара никто не пострадал.

АО "МЭС" - крупное предприятие теплоэнергетической отрасли в Мурманской области. Основная задача - обеспечение жителей и предприятий Мурманска и области отоплением и горячим водоснабжением.