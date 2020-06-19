На Сахалине медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалине. В результате женщина умерла от полученных травм, сообщили в пятницу ТАСС в диспетчерской службе муниципалитета.

"Медведь напал на женщину в четверг вечером. Она погибла", - сообщил собеседник агентства.

По данным диспетчерской, нападение произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Железнодорожник". Хищник напал на пенсионерку на ее даче и поволок ее в лес. Соседи, услышав крики, выбежали и попытались спасти женщину. Медведь стал бросаться на людей, а затем унес пенсионерку в лес. Из соседей-дачников никто не пострадал.

На место происшествия выехали лесники и сотрудники правоохранительных органов.

В Сахалинской области в 2020 году это уже второй случай нападения медведя на человека. 8 июня хищник убил геодезиста в Смирныховском районе в центральной части Сахалина.