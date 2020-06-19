В Перми загорелся ангар

ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше здания ангарного типа по улице Промышленной в Перми, один человек погиб, 12 эвакуировали, угрозы населению нет. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Площадь горения составила 350 кв. м. Пожарные вывели 12 человек из здания, и во время тушения огня обнаружили мужчину без признаков жизни, говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, ликвидацией пожара заняты 57 человек с использованием 21 единицы техники. В настоящее время пожар локализовали.