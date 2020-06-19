Бастрыкин направил в КЧР криминалистов для поиска двух детей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Карачаево-Черкесию следователей-криминалистов центрального аппарата СК для оказания помощи в поиске двух пропавших детей. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

16 июня двое детей 6 и 11 лет ушли из дома на окраине аула Бесленей погулять, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека").

"Для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для оказания практической помощи в поисках детей, председатель Следственного комитета поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата направить в регион следователей-криминалистов, имеющих соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий", - сказала Петренко.

На данный момент в поисках детей участвуют более 500 человек из числа сотрудников МЧС, СК, полиции, Росгвардии, а также волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Также поиск детей ведут жители республики практически из всех районов и соседних регионов - Ставропольского, Краснодарского края, республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи.