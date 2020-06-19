Адвокатов в Приморье обвинили в воспрепятствовании правосудию по делу экс-мэра Пушкарева

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Следствие в Приморье предъявило обвинение двум адвокатам в том, что они пытались обманом и угрозами повлиять на представителя потерпевшего во время судебного рассмотрения уголовного дела в отношении экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.

"По версии следствия, в период судебного рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы города Владивостока Игоря Пушкарева и его соучастников адвокаты пытались вмешаться в отправление правосудия, используя незаконные методы и способы. Так, обвиняемые пытались путем обмана и угроз повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, склоняя его донести до суда ложную и выгодную для Игоря Пушкарева позицию об отсутствии ущерба МУПВ "Дороги Владивостока". В указанных целях они также организовали оказание давления на представителя потерпевшего посредством должностных лиц администрации Владивостока", - сообщила Римская.

Тем не менее, представитель потерпевшего отказался оказывать незаконное содействие Пушкареву и его соучастникам. Римская уточнила, что адвокаты состоят в реестре адвокатов адвокатской палаты Приморского края и их действия прямо противоречили ряду законов Российской Федерации, в том числе Кодексу профессиональной этики адвокатов, согласно которому всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется законом. Адвокаты обвиняются по статье о вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В целях обеспечения исполнения приговора суда в виде штрафа на имущество обвиняемых адвокатов наложен арест.

В апреле 2019 года суд приговорил бывшего мэра Владивостока к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 млн рублей. Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.