Суд Киева арестовал главу Херсонского облсовета по делу об убийстве общественницы Гандзюк

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева взял под стражу без права залога до 28 июля председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства общественной деятельницы Екатерины Гандзюк. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева 19 июня 2020 удовлетворено ходатайство прокуроров офиса генерального прокурора об изменении меры пресечения председателю Херсонского областного совета, который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк. Подозреваемый взят под стражу до 28 июля 2020 без возможности внесения залога", - сказано в сообщении.