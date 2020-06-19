Суд арестовал экс-замначальника управления банка "БФГ-Кредит"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя начальника кредитного управления банка "БФГ-кредит" Алексея Горлина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"19 июня 2020 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горлина А. А., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Названная мера пресечения в отношении Горлина избрана на срок до 24 июля 2020 года", - сказала пресс-секретарь.

По подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве экс-заместитель председателя правления банка Михаил Дорогинин, Горлин и бывшая сотрудница банка "БФГ-кредит" Юлию Финкельштейн (отправлена пол домашний арест). Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств коммерческого банка "БФГ-кредит" в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее в розыск в рамках уголовного дела были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, организовавшие в 2014-2016 годах хищение средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления. В этом банке свои средства держали Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Банк признан банкротом, 27 июля 2016 года лицензия у него была отозвана.