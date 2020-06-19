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В Карачаево-Черкесии нашли тела пропавших три дня назад детей

Их нашли в реке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Двое детей, пропавшие три дня назад в Карачаево-Черкесии, обнаружены погибшими в притоке реки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Сегодня в ходе поисковых мероприятий в правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести 6-летнего мальчика и 11-летней девочки, которые 16 июня ушли из дома на окраине аула Бесленей", - сказали в СК.

После исчезновения детей, которые ушли на прогулку, возбудили уголовное дело.

Расследование обстоятельств исчезновения детей взял на контроль СК РФ. Ранее для оказания практической помощи в поиске детей председатель Следственного комитета поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата направить в регион следователей-криминалистов, имеющих опыт в расследовании подобных происшествий.

В поисках участвовали более 500 человек из числа сотрудников МЧС, СК, полиции, Росгвардии, волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

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РоссияКарачаево-Черкесия
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